«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرياح ستصل سرعتها ظهر غدٍ الجمعة إلى 30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر صباح الغد على ساحل سرت.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من رأس جدير إلى الخمس؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.