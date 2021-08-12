«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 11:45 صباحا

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرياح ستصل سرعتها ظهر غدٍ الجمعة إلى 30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر صباح الغد على ساحل سرت.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من رأس جدير إلى الخمس؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل ظهر الغد إلى 30 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، يصل غدًا إلى مترين على الساحل من بنغازي إلى درنة.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدًا.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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