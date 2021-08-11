الدبيبة يؤكد أهمية التحصين لخلق مناعة مجتمعية ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 09:08 مساء
الدبيبة يتوسط المدير الجديد لمركز مكافحة الأمراض حيدر السائح ووزير الصحة علي الزناتي خلال جولة في مجمع محطات تطعيم طرابلس، 11 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على «أهمية التحصين ضد فيروس كورونا المستجد من خلال تلقي المواطنين للقاح وذلك لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء». 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية رفقة وزير الصحة علي الزناتي، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة وللإتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح في مجمع محطات تطعيم طرابلس الذي بدأ اليوم في الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا». 

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وتفقد الدبيبة أروقة المجمع حيث التقى بعدد من الاطقم الطبيّة والطبيّة المساعدة، واطلع على سير عمليات التطعيم بهذا المجمع ومدى إقبال المواطنين على عملية تلقي اللقاح، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبلهم في ظل الظروف الحالية.

يشار إلى أن أعداد المطعمين ضد «كورونا» بلغ 788 ألفا و116 شخصا، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

الدبيبة خلال جولة في مجمع محطات تطعيم طرابلس، 11 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي)
الدبيبة خلال جولة في مجمع محطات تطعيم طرابلس، 11 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي)
الدبيبة خلال جولة في مجمع محطات تطعيم طرابلس، 11 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي)
الدبيبة خلال جولة في مجمع محطات تطعيم طرابلس، 11 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي)
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