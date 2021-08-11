محمد اللافي: شروط الترشح للرئاسة يحددها الشعب عبر الاستفتاء على دستور دائم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 11:54 صباحا
عضو ملتقى الحوار السياسي الدكتور محمد اللافي، 11 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، الدكتور محمد اللافي، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى لم تصل إلى توافق بشأن انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحا أنه تم الاتفاق على إحالة الأمر إلى الملتقى، كما شدد على أن «شروط الترشح يحددها الشعب عبر الاستفتاء على دستور دائم».

وأضاف اللافي أن المقترح الذي تقدم به وأعضاء آخرون «وضع كل مؤسسات الدولة التشريعية وغيرها أمام مسؤولياتها لتلتزم بما يخرج عن الملتقى دون أي طعون»، حسب كلمته في جلسة الملتقى اليوم الأربعاء.

وتابع أن المقترح عالج «المخاوف من مسودة الدستور المعروضة، والالتزام بمدد خارطة الطريق وفق المسودة المعدلة، ومراعاة تمثيل الشباب والمرأة، مع وجهة نظر في إعادة تصحيح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

وأضاف أنه يشمل تعديل البند الأول من المادة 12 من الإعلان الدستوري عبر لجنة فنية من الملتقى معنية بفتح المسودة، ثم إحالة ما توصلت إليه لهيئة صياغة الدستور في غدامس لإقرارها، على أن تجرى الانتخابات في موعدها إذا أقرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

42 قتيلا جراء أكثر من 70 حريقا في الجزائر
عربى
في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
نيمار لـ«ميسي»: معا من جديد
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع الوفيات بالذبحة الصدرية: زيادة ملحوظة بين الشباب
ليبيا
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن انخفاض ضغط الدم