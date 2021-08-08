عضوا بلدي بني وليد يبحثان مع وزير التخطيط رفع مستوى الخدمات بالبلدية

جانب من اللقاء, 8 أغسطس 2021 (بلدية بني وليد)

بحث عضوا المجلس البلدي بني وليد أبوبكر حامد، وشرف الدين كنشيل، والمجلس الاجتماعي بني وليد، مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فاخر بوفرنة، ورئيس صندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس إحفيظة، آليات الرفع من مستوى تقديم الخدمات بالبلدية.

وناقش اللقاء الذي عقد السبت، وحضره عضو مجلس النواب عن مدينة بني وليد، حسن البرغوتي، عدة مواضيع منها رفع مستوى تقديم الخدمات بالبلدية، وسبل إعادة إعمار فندق الزيتونة بني وليد، وتسليم مذكرة إلى رئيس صندوق الضمان الاجتماعي بالخصوص .

فيما أكد وزير التخطيط أن الحكومة ساعيةً «لما تم الاتفاق عليه والسير نحو التنمية والبناء والإعمار».

- عميد بلدية بني وليد يحذر من «كارثة» بعد نقص الأوكسجين في مراكز العزل

وفي وقت سابق أمس، طالب عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي، وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بضرورة تزويد مركز العزل في البلدية بالأكسجين الطبي اللازم لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد»، محذرًا من كارثة طبية.

وقال في تسجيل مصور نشرته البلدية، الجمعة، إن هناك عددًا كبيرًا من الحالات التي تحتاج إلى الأكسجين غير الكافي، وهو ما قد يحول الأمر إلى كارثة صحية، خاصة بالنسبة للحالات التي تعالج في المركز وفي المنازل أيضًا.