عميد بلدية بني وليد يحذر من «كارثة» بعد نقص الأوكسجين في مراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 11:38 صباحا
عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي في التسجيل المصور، 6 أغسطس 2021. (المجلس البلدي)

طالب عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بضرورة تزويد مركز العزل في البلدية بالأوكسجين الطبي اللازم لعلاج مصابي فيروس «كورونا» المستجد، محذرًا من كارثة طبية. 

وقال في تسجيل مصور نشرته البلدية، الجمعة، إن هناك عددًا كبيرًا من الحالات التي تحتاج إلى الأوكسجين غير الكافي، وهو ما قد يحول الأمر إلى كارثة صحية، خاصة بالنسبة للحالات التي تعالج في المركز وفي المنازل أيضًا.

كما شدد على ضرورة أن يقدم المساعدة كل من يقدر عليها، وخاصة وزير الصحة، والحكومة، مشيرًا إلى إرسال كميات غير كافية من الأوكسجين في وقت سابق إلى المركز، حيث تم إرسال نحو 2000 لتر رغم أن الخزان يحتاج 3 آلاف لتر.

وأضاف: «نحمل المسؤولية الكاملة لوزير الصحة علي الزناتي عن هذا الوضع، ونناشده للتدخل السريع».

وأكد على قدرة مركز العزل ببني وليد على علاج المصابين من جميع أنحاء ليبيا حال توفير الكميات اللازمة، مشيرًا إلى التزاحم الشديد على مصنع الأوكسجين بمستشفى بني وليد. 

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