91 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء، أمس الجمعة.

جاء ذلك بعد إجراء تحليل لـ415 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 322 عينة داخل البلدية، وست من خارج البلدية، إضافة إلى إيجابية 91 عينة بالبلدية، وحالتين موجبتين مكررتين، وفق بيان صادر عن اللجنة.

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وأشار البيان إلى وجود 23 حالة إيواء بالعناية الفائقة، و32 حالة إيواء بقسم الرعاية الطبية العالية، إلى جانب وجود 400 حالة تعافي غادرت من النشطة بالتقادم، فيما بلغ عدد من تلقوا لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس «كورونا» 850 مواطنًا، وإجمالي عدد المطعمين ضد الوباء 33 ألفًا و447 مواطنًا.

وبلغ المؤشر الوباء 22.4%، فيما بلغ إجمالي عدد المسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن 48 ألفًا و299 مسحة أنفية.