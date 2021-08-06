غرفة إدارة أزمة كورونا بـ«الداخلية» تبحث مع «الإمداد الطبي» سبل مواجهة ارتفاع مؤشر الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 11:47 مساء
من لقاء عميد يوسف بلبان، مع الدكتور محمد الخبولي، 6 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

بحث رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة فيروس كورونا بوزارة الداخلية، عميد يوسف بلبان، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور محمد الخبولي، سبل التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهاز في مكافحة تفشي وباء كورونا، في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات في الآونة الأخيرة..

ووفق بيان لوزارة الداخلية اليوم، تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، إلى مناقشة توفير الاحتياجات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء.

كما بحث اللقاء، آليات تنفيذ قرار حظر التجول ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

- الدبيبة يفرض حظر تجول كامل السبت والأحد والإثنين

والخميس، قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين المقبلة، وذلك في قرار يحمل رقم 223 للعام 2021.

وحسب قرار الدبيبة، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإنه يعمل بالقرار رقم 228 للعام 2021 عند انتهاء قرار حظر التجول في الأيام المذكورة.

من لقاء عميد يوسف بلبان، مع الدكتور محمد الخبولي، 6 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
من لقاء عميد يوسف بلبان، مع الدكتور محمد الخبولي، 6 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
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