الدبيبة يفرض حظر تجول كامل السبت والأحد والإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 06:35 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة, (حكومتنا)

قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين، وذلك في قرار يحمل رقم 223 للعام 2021.

وحسب قرار الدبيبة، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فإنه يعمل بالقرار رقم 228 للعام 2021 عند انتهاء قرار حظر التجول في الأيام المذكورة.

وفي يوليو الماضي، قرّرت حكومة الوحدة الوطنية فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن «يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه»، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021.

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وشددت الحكومة في المادة الثانية من القرار رقم (228)، على ضرورة أن «تقفل بشكل كامل خلال فترة حظر التجول جميع الأنشطة التجارية بما فيها المقاهي والمطاعم، وتقفل التوادي والمتنزهات والحدائق»، على أن «تستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن».

ونصت المادة الثالثة من القرار على استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (178) و(179) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا «بما لا يخالف أحكام هذا القرار»، داعية مأموري الضبط القضائي إلى تطبيق التشريعات النافذة في حق مَن تثبت مخالفتهم لهذا القرار.

ونبهت حكومة الوحدة الوطنية في المادة الرابعة من القرار على أنه «لا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من قبل الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة».

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