عضو «بلدي بني وليد» يناشد وزارة الصحة توفير الأوكسجين لمركز العزل

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 06 أغسطس 2021, 10:17 مساء
مركز عزل بني وليد، (بوابة الوسط)

ناشد عضو المجلس البلدي بني وليد، شرف الدين كنشيل، وزارة الصحة توفير الأوكسجين لمركز عزل بني وليد، محملا الوزارة مسؤوليتها حول انهيار مركز العزل وزيادة حالات الوفاة التي من الممكن أن تحدث .

وأشار كنشيل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى أن المجلس البلدي يقوم بعدة مجهودات لتوفير أسطوانات الأوكسجين من أجل الحفاظ على أرواح المرضى والمواطنين .

- افتتاح مركز عزل وادي دينار ببني وليد بقدرة 30 سريرا

وذكر كنشيل أن وزارة الصحة لم تزود مركز العزل منذ افتتاحه إلا بألف متر مكعب من الأكسجين، مؤكدا عدم إيفاء وزارة الصحة بالتزاماتها اتجاه مركز العزل .

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