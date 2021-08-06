حالة الطقس المتوقعة (الجمعة 6 أغسطس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 09:42 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة تراجعا، اليوم الجمعة، على غالب مناطق الساحل الغربي مع رطوبة نسبية عالية،  ويشمل ذلك مناطق الساحل الشرقي، غدا السبت، بينما تبقى الأجواء ساخنة على بقية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية على غالب المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية. 
- الرياح: تكون هذا اليوم شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الدواخل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية. 
- الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل تراجعا  يوم الغد على المناطق الساحلية. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 42 و45 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهضة» تطالب الرئيس التونسي بتسريع عرض حكومة جديدة على البرلمان
عربى
الدبيبة يوجه الزناتي بفتح تحقيق بشأن واقعة لاعب الكرة المصغرة و«الإسعاف الطائر»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
الانتقائية في الولادات تهدد النساء خلال عقد
طب وصحة
يد فرنسا تحبط حلم مصر الذهبي في طوكيو
رياضة عالمية
طالب يتنكر لأداء امتحانات الثانوية العامة مكان صديقته
منوعات
واشنطن تخطط لفرض تلقي لقاح «كورونا» على الأجانب المسافرين إليها
دولى
«ذا نيويورك تايمز» تتخطى عتبة ثمانية ملايين مشترك
اقتصاد
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
حريق جديد يهدد محطة للطاقة الحرارية في تركيا (فيديو)
دولى
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في ستة أشهر
دولى
«فرانس برس»: كيف استقبل اللبنانيون الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت
عربى
سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي