حالة الطقس المتوقعة (الجمعة 6 أغسطس 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة تراجعا، اليوم الجمعة، على غالب مناطق الساحل الغربي مع رطوبة نسبية عالية، ويشمل ذلك مناطق الساحل الشرقي، غدا السبت، بينما تبقى الأجواء ساخنة على بقية مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- الطقس: السماء صافية على غالب المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

- الرياح: تكون هذا اليوم شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على الدواخل.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- الطقس: السماء صافية، ومن المتوقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

- الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- الطقس: السماء صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.