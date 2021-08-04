بعد وفاة النقريش.. بروتوكول صحي للفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 08:43 مساء
مدير عام المركز د. بدرالدين بشير النجار ووكيل وزارة الرياضة جمال أبو نوارة، خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، 4 أغسطس 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

اتفقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض على «ضرورة وضع بروتوكول صحي مشترك وإلزام كل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا بتنفيذه والحصول على المشورة الصحية قبل وبعد المشاركة في الأنشطة الرياضية في الدول الأفريقية».

جاء ذلك خلال اجتماع بين مدير عام المركز د. بدرالدين بشير النجار، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبو نوارة، من أجل الاتفاق على التعاون وتقديم الخدمات الصحية لكل الفرق والمنتخبات الرياضية، حسب الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ما بعد وفاة النقريش
ويوم الأربعاء الماضي، فتحت أزمة وفاة أيمن النقريش، لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، بمرض الملاريا، عقب مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة بنيجيريا، والإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي المنتخب، قضية الطب الرياضي وأهمية التطعيم ضد الأوبئة الاستوائية عند زيارة دول أفريقيا ضد هذه الأمراض، ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة عبر «تويتر» النقريش، وأكد «متابعته عن كثب» تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة عبدالشفيع اللاعب في واقعة وفاة النقريش، وما ستسفر عنه من نتائج.

ونفي النجار ما ورد من تصريحات وادعاءات بخصوص تقديم نصيحة مضلله من المركز لإدارة المنتخب بعدم وجود ضرورة لأخذ التطعيمات والأدوية الوقائية اللازمة لضمان صحة الفريق قبل السفر، ووصف هذه الادعاءات بأنها «عارية عن الصحة، لاسيما وأن المركز هو الجهة المختصة التي يقصدها كل المسافرين للدول الأفريقية للحصول على الأدوية والتطعيمات الوقائية والمشورة الصحية وفقاً لبرتوكول منظمة الصحة العالمية وتوثيق ذلك في البطاقة الصحية الدولية».

من جهته، شكر وكيل الوزارة، الأربعاء، الدكتور بدر الدين بشير النجار على سرعة الاستجابة في توفير كل أدوية الملاريا والتي ساعدت بشكل كبير في تحسن حالة شباب منتخب كرة القدم المصغرة وإنقاذ حياتهم .فيما تقدم النجار بالعزاء للأسرة الرياضية لفقيد الوطن الاعب ايمن النقريش سائلين الله له المغفرة والرحمة والشفاء العاجل لباقي أفراد البعثة الرياضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد يهدد محطة للطاقة الحرارية في تركيا (فيديو)
دولى
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في ستة أشهر
دولى
«فرانس برس»: كيف استقبل اللبنانيون الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت
عربى
سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
دراسة أميركية: ليبيا تحولت إلى «بوابة» لتهريب السلع التركية والصينية
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: شكل تخيلي لسوناتا 2021