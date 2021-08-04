بعد وفاة النقريش.. بروتوكول صحي للفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا

مدير عام المركز د. بدرالدين بشير النجار ووكيل وزارة الرياضة جمال أبو نوارة، خلال اجتماع في العاصمة طرابلس، 4 أغسطس 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

اتفقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض على «ضرورة وضع بروتوكول صحي مشترك وإلزام كل الفرق والمنتخبات الرياضية المشاركة في أفريقيا بتنفيذه والحصول على المشورة الصحية قبل وبعد المشاركة في الأنشطة الرياضية في الدول الأفريقية».

جاء ذلك خلال اجتماع بين مدير عام المركز د. بدرالدين بشير النجار، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبو نوارة، من أجل الاتفاق على التعاون وتقديم الخدمات الصحية لكل الفرق والمنتخبات الرياضية، حسب الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ما بعد وفاة النقريش

ويوم الأربعاء الماضي، فتحت أزمة وفاة أيمن النقريش، لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، بمرض الملاريا، عقب مشاركته في بطولة أفريقيا الأخيرة بنيجيريا، والإصابات التي لحقت بعدد من لاعبي المنتخب، قضية الطب الرياضي وأهمية التطعيم ضد الأوبئة الاستوائية عند زيارة دول أفريقيا ضد هذه الأمراض، ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في تغريدة عبر «تويتر» النقريش، وأكد «متابعته عن كثب» تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة عبدالشفيع اللاعب في واقعة وفاة النقريش، وما ستسفر عنه من نتائج.

ونفي النجار ما ورد من تصريحات وادعاءات بخصوص تقديم نصيحة مضلله من المركز لإدارة المنتخب بعدم وجود ضرورة لأخذ التطعيمات والأدوية الوقائية اللازمة لضمان صحة الفريق قبل السفر، ووصف هذه الادعاءات بأنها «عارية عن الصحة، لاسيما وأن المركز هو الجهة المختصة التي يقصدها كل المسافرين للدول الأفريقية للحصول على الأدوية والتطعيمات الوقائية والمشورة الصحية وفقاً لبرتوكول منظمة الصحة العالمية وتوثيق ذلك في البطاقة الصحية الدولية».

من جهته، شكر وكيل الوزارة، الأربعاء، الدكتور بدر الدين بشير النجار على سرعة الاستجابة في توفير كل أدوية الملاريا والتي ساعدت بشكل كبير في تحسن حالة شباب منتخب كرة القدم المصغرة وإنقاذ حياتهم .فيما تقدم النجار بالعزاء للأسرة الرياضية لفقيد الوطن الاعب ايمن النقريش سائلين الله له المغفرة والرحمة والشفاء العاجل لباقي أفراد البعثة الرياضية.