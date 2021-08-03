السفارة التونسية: الإفراج عن المهاجرين التونسيين بمراكز الإيواء الليبية خلال أيام

رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد المبروك عبدالحفيظ والسفير التونسي بطرابلس السعيد العجيلي، خلال لقاء في مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس، 3 أغسطس 2021. (فيسبوك)

نقلت السفارة التونسية لدى ليبيا عن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد المبروك عبدالحفيظ القول، إنه سيتم الإفراج عن جميع المهاجرين التونسيين خلال اليومين المقبلين أو خلال نهاية الأسبوع على أقصى تقدير، بعد إتمام الاجراءات الإدارية والقانونية والصحية اللازمة.

وحسب بيان صحفي صادر عن السفارة، اليوم الإثنين، أدى السفير التونسي بطرابلس السعيد العجيلي رفقة القنصل العام زيارة إلى مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووفق البيان، اطَّلع السفير والقنصل العام على أوضاع المهاجرين التونسيين، مطمئنًا إياهم على قرب الإفراج عنهم.

السفير التونسي بطرابلس السعيد العجيلي، خلال زيارة مركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس، 3 أغسطس 2021. (فيسبوك)

من زيارة السفير التونسي بطرابلس السعيد العجيلي، لمركز الهجرة غير الشرعية بغوط الشعال بطرابلس، 3 أغسطس 2021. (فيسبوك)