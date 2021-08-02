عقيلة منتقدا شرط الأبوين الليبيين للترشح للرئاسة: هذا يخالف الشرع والقانون

ئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة المجلس، 2 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة)

انتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بند الأبوين الليبيين في قانون انتخاب رئيس الدولة كشرط للترشح للمننصب.

وتساءل خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، «تعتبرني غير ليبي إن كان والدي يملك جنسية غير ليبية؟..»، وعلق قائلا: «هذا يخالف الشرع والقانون وحقوق الإنسان».

وانطلقت جلسة المجلس في وقت سابق، حيث أعلن الناطق الرسمي باسمه عبدالله بليحق أن «الشروع في مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي».

وقال النائب عن مدينة بنغازي جلال الشويهدي إنه بالنسبة لترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية، أطالب بإضافة شرط إلى قانون الانتخابات الرئاسية، وهو أن يكون قد استقال قبلها بسنتين؛ وذلك أسوة بجميع دول العالم، التي تتراوح المدة فيها بين عامين وخمسة أعوام، فيما طالب نائب آخر بأن تقتصر المدة على شهرين اثنين.