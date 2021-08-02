تسجيل 63 إصابة بفيروس كورونا في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 09:14 صباحا
حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا على شواطئ زوارة, 17 يوليو 2021. (بلدية زوارة)

أعلن جهاز الطب العسكري زوارة، تسجيل 63 إصابة بفيروس «كورونا» في البلدية، الأحد.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن معامله سحبت 172 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها تأكد إصابة 58 عينة.

- انطلاق حملة استثنائية للتطعيم فيروس «كورونا» على شواطئ زوارة

وانطلقت في منتصف يوليو الماضي، ببلدية زوارة الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد على شواطئ البحر بالبلدية، التي استهدفت سبعة آلاف مواطن.

الحملة انطلقت حينها بدعوة من المجلس البلدي، وبتنظيم من إدارة الخدمات الصحية ومكتب الرعاية الصحية بالبلدية.

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