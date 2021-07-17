انطلاق حملة استثنائية للتطعيم فيروس «كورونا» على شواطئ زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 05:21 مساء
حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا على شواطئ زوارة, 17 يوليو 2021. (بلدية زوارة)

أعلنت بلدية زوارة، انطلاق الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» على شواطئ البحر بالبلدية، التي تستهدف سبعة آلاف مواطن.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، انطلقت صباح السبت، وبدعوة من المجلس البلدي، الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» بالبلدية، وبتنظيم من إدارة الخدمات الصحية ومكتب الرعاية الصحية بالبلدية.

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وقال مدير مكتب الخدمات الصحية في البلدية، وليد دباب، إن الإقبال على التطعيم يعتبر جيدا، مضيفا أن الوقت الذي سيستغرقه المواطن في التطعيم لن يتجاوز كحد أقصى عشرين دقيقة.

وأضاف أن المكتب يدعو الجميع ممن تجاوز الثامنة عشرة من العمر للمبادرة والتطعيم لحماية المجتمع من انتشار هذا الوباء، مشيرا إلى أن الحملة تستمر لمدة يومين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء .

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا على شواطئ زوارة, 17 يوليو 2021. (بلدية زوارة)
حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا على شواطئ زوارة, 17 يوليو 2021. (بلدية زوارة)
حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا على شواطئ زوارة, 17 يوليو 2021. (بلدية زوارة)
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