وصول خزان أكسجين سائل لمركز العزل بمستشفى الأمراض الصدرية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 04:33 مساء
تركيب خزان غاز سائل بمركز العزل في مستشفى مصراتة للأمراض الصدرية, 17 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وصول وبدء تركيب خزان غاز سائل في مركز العزل بمستشفى مصراتة للأمراض الصدرية سعة 5000 لتر.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن تركيب الخزان يأتي في إطار متابعة الوضع الوبائي ومستجداته لفيروس «كورونا المستجد»، والوقوف على المراكز واحتياجاتها، وبعد زيارة وزير الصحة علي الزناتي مراكز العزل بمصراتة، رفقة مديري الإدارات والجهات التابعة وإعطاء التعليمات برفع الجهوزية وتسخير كل الإمدادات والإمكانات لمجابهة الجائحة.

- الزناتي يفتتح مركزا للعزل الصحي بتاورغاء

وأضافت الوزارة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أطلق حملة استثنائية للتطعيمات في المدينة والمدن التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس .

وأجرى الوزير الخميس، زيارات تفقدية لعدد من مراكز العزل الواقعة بالمنطقة الوسطى، رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول إصابة كورونا في القرية الأولمبية قبل أسبوع من الأولمبياد
رياضة عالمية
ليبيا تلتقي مصر على كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة
رياضة محلية
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
الاتحاد يحسم دربي العاصمة ويعزز صدارته
رياضة محلية
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
«الوكالة الأوروبية»: عدد الإصابات بكوفيد سيرتفع خمس مرات بحلول 1 أغسطس
دولى
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
ارتفاع الوفيات بجرعات زائدة خلال الوباء
طب وصحة
روح شكسبير تطل مجددا
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مفاجأة حول لقاح الإنفلونزا تتعلق بفيروس كورونا