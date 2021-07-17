وصول خزان أكسجين سائل لمركز العزل بمستشفى الأمراض الصدرية في مصراتة

تركيب خزان غاز سائل بمركز العزل في مستشفى مصراتة للأمراض الصدرية, 17 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وصول وبدء تركيب خزان غاز سائل في مركز العزل بمستشفى مصراتة للأمراض الصدرية سعة 5000 لتر.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن تركيب الخزان يأتي في إطار متابعة الوضع الوبائي ومستجداته لفيروس «كورونا المستجد»، والوقوف على المراكز واحتياجاتها، وبعد زيارة وزير الصحة علي الزناتي مراكز العزل بمصراتة، رفقة مديري الإدارات والجهات التابعة وإعطاء التعليمات برفع الجهوزية وتسخير كل الإمدادات والإمكانات لمجابهة الجائحة.

- الزناتي يفتتح مركزا للعزل الصحي بتاورغاء

وأضافت الوزارة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أطلق حملة استثنائية للتطعيمات في المدينة والمدن التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس .

وأجرى الوزير الخميس، زيارات تفقدية لعدد من مراكز العزل الواقعة بالمنطقة الوسطى، رفقة عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.