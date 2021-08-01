عائلات ومصابون بالسرطان في مركز عزل «كورونا» بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 10:47 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة، (أرشيفية: وزارة الصحة)

قال رئيس قسم الإيواء بالعزل الصحي بمركز الأورام في مصراتة د.أحميدة بادي، السبت، إن من بين نزلاء المركز المصابين بفيروس «كورونا» المستجد أفراد من عائلة واحدة؛ حيث يوجد الأب والابنة، والزوج والزوجة، والأخت وأختها، والأم وابنتها.

وأضاف أحميدة، وفق اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة: يوجد فى مركزنا من النزلاء المرضى المصابون بهذا الفيروس كما يوجد المصاب بالسرطان، وحالات غسيل الكلى، وحالات الجلطات، مشيرًا إلى أن الأعمار متفاوتة بين 23 سنة و90 سنة. ونصح رئيس قسم الإيواء «بأخذ الاحتياطات اللازمة من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والإسراع في أخذ التطعيمات».

ويوم السبت، أعلن مركز مصراتة الطبي، تسجيل حالة وفاة بـ«كورونا»، ودخول 9 حالات إصابة لقسم العزل. وقال المركز في بيان إن قسم العزل لديه 6 حالات في العناية المركزة.فيما سجلت عيادة الفلتر للكشف الأولي ومتابعة الحالات الموجبة، 213 حالة كشف، سجلت منها 118 حالة موجبة،.ودخلت 9 حالات للعزل و97 حالة مخالطة.

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