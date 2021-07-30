«الكهرباء»: فقد 300ميغاوات من محطة الزاوية بعد إصابة 3وحدات بأعيرة نارية

آثار أعيرة نارية تعرضت لها وحدة توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، 30 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تعرض ثلاث وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة لعيارات نارية؛ ما تسبب في فقد ما قيمته 300 ميغاوات، متوقعة زيادة طرح الأحمال جراء الحادث.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الوحدات الثلاث تعرضت للإصابة بالأعيرة النارية جراء «الاشتباكات الدائرة بمنطقتي الماية والزاوية»، لافتة إلى أن ذلك تسبَّب في إصابة الوحدتين الأولى والثانية الغازيتين والوحدة الأولى البخارية.

وأشارت إلى عمل فنييها على تقييم الأضرار، والشروع في الإصلاحات الطارئة الموقتة لإعادة الوحدات للعمل، وناشدت الجهات المسؤولة فى الدولة التدخل لإيقاف هذه الأعمال «غير المسؤولة»، التى «أضرت بقطاع الكهرباء وعرقلت خطط الشركة لزيادة الإنتاج وإنهاء برنامج طرح الأحمال».

وفي 20 يوليو الجاري، توقّع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال «عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «يسيران بوتيرة جيدة».

كما توقع العبدلي انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر المقبل»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات. معلنا إضافة قرابة 1700 ميغاوات للشبكة الكهربائية في أواخر العام الجاري.

آثار أعيرة نارية تعرضت لها وحدة توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، 30 يوليو 2021. (شركة الكهرباء)