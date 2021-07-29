استمرار الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المؤدية لشاطئ البحر بالقويعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 05:40 مساء
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، استمرار الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر في منطقة القويعة التي بدأت قبل أيام وفتحها أمام المواطنين بعدما تم إغلاقها من قبل المخالفين..

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحملة الأمنية يقوم على تنفيذها فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بإشراف مباشر من رئيس الفرع وبالتنسيق مع جهاز الشرطة الزراعية.

- حملة أمنية لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة بـ«القره بوللي وقصر خيار والقويعة»
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وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتعليمات النائب العام بمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة وكذلك وقف البناء العشوائي على هذه الأراضي، مشيرة إلى أن هذه الحملة مستمرة لحين فتح كافة الطرق والمسارات المؤدية للشواطئ البحرية وستشمل عدة مناطق أخرى.

وأطلق فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في 26 يوليو الجاري، حمله أمنية في مناطق «القره بوللي وقصر خيار والقويعة»، لإيقاف البناء العشوائي للمنتجعات قيد الإنشاء وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات وتنبيه أصحابها بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
الحملة الأمنية لفتح الطرق والمسارات المغلقة المؤدية لشواطئ البحر بالقويعة. (وزارة الداخلية)
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