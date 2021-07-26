حملة أمنية لمنع الاعتداءات على أراضي الدولة بـ«القره بوللي وقصر خيار والقويعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 01:10 صباحا
سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

أطلق فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية حمله أمنية في مناطق «القره بوللي وقصر خيار والقويعة» لإيقاف البناء العشوائي للمنتجعات قيد الإنشاء وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات وتنبيه أصحابها بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

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وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية، على صفحتها الرسمية بـ«الفيسبوك»، فأن الحملة باشرت الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة وضبطت المخالفين وأحالتهم لجهات الاختصاص، إضافة لرصد المنتجعات المقامة داخل هذه المناطق ومطالبة أصحابها باستيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

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