حملة أمنية لضبط الاعتداءات على غابة سيدي حسين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 11:39 مساء
حملة أمنية لوقف الاعتداءات على غابة سيدي حسين. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة رئيس نيابة قصر خيار، في حملة أمنية لوقف الاعتداءات على غابة سيدي حسين من قبل خارجين عن القانون.

وأعلنت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أنه تبين، من خلال وقف أعمال المسح للغابة، أنه جرى قطع نصف الأشجار من مساحة الغابة التي تقدر بخمسمئة هكتار، وضبط الآلات المستخدمة في عمليات المسح وإيقاف التجاوزات والاعتداءات، ومباشرة أعمال البحث والتحري لضبط المتعدين على الغابة.

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كما قامت الدوريات بجولة داخل منطقة القويعة لإيقاف المباني التي لازالت قيد الإنشاء بناء على تعليمات النائب العام، لحين التأكد من إجراءاتها وعرضها على مكتب النائب العام. وأشارات الوزارة إلى أن تلك التحركات تأتي تنفيذًا لتعليمات النائب العام بوقف الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

حملة أمنية لوقف الاعتداءات على غابة سيدي حسين. (الإنترنت)
حملة أمنية لوقف الاعتداءات على غابة سيدي حسين. (الإنترنت)
حملة أمنية لوقف الاعتداءات على غابة سيدي حسين. (الإنترنت)
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