وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)

سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انطلاق حملة أمنية في عدد من المناطق لضبط ومنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، اليوم الأحد.

وقامت قوة من فرع إدارة انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الأمنية بالحملة التي شملت مناطق: القره بوللي وقصر خيار وغنيمة.

يأتي ذلك في إطار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بناء على تعليمات النائب العام.

سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)