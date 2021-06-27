وزارة الداخلية: حملة أمنية لضبط الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 07:26 مساء
سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انطلاق حملة أمنية في عدد من المناطق لضبط ومنع الاعتداءات على الأراضي المملوكة للدولة، اليوم الأحد.

وقامت قوة من فرع إدارة انفاذ القانون طرابلس بالادارة العامة للعمليات الأمنية بالحملة التي شملت مناطق: القره بوللي وقصر خيار وغنيمة.

يأتي ذلك في إطار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة بناء على تعليمات النائب العام.

سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
سيارات الشرطة خلال حملة ضبط التعديات على أراضي الدولة، 27 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
السعودية: ضبط 14.4 مليون حبة «كبتاغون» قادمة من لبنان
عربى
إحراق كنيستين كاثوليكيتين في أراض للسكان الأصليين بكندا
دولى
قلق يسود مختلف دول العالم بسبب المتحورة «دلتا»
دولى
استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار
اقتصاد
الولايات المتحدة: صدمة في فلوريدا جراء انهيار برج سكني
دولى
تفاصيل رؤية واشنطن لرحيل القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء انتخابات ديسمبر
ليبيا
واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن 24 عاما
رياضة عالمية
في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم ...
ليبيا
هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

16 ألف دولار «بقشيش» من زبون مطعم أميركي