الدبيبة ينعى لاعب المنتخب أيمن النقريش.. ويؤكد متابعته التحقيق في واقعة وفاته

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش، الذي تُوفيّ خلال وجوده مع بعثة المنتخب في نيجيريا.

وأكد «متابعته عن كثب» تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي في واقعة وفاة النقريش، وما ستسفر عنه من نتائج، حسب تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الأربعاء.

وتقدَّم الدبيبة بالتعازي والمواساة إلى أهل اللاعب وذويه، متمنيًا السلامة والشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمس، أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة فرع مصراتة وفاة اللاعب متأثرًا بإصابته بمرض الملاريا.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء بطولة أفريقيا، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

- حارس المنتخب الوطني يدخل مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.