الحويج: توحيد السياسات النقدية والمالية لتشجيع المستثمرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 يوليو 2021, 01:15 صباحا
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يتابع عرضا مرئيا خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال، 28 يوليو 2021. (وزارة الاقتصاد)

قال  وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج إن «الحكومة تعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية والتجارية بالدولة وتفعيل الأدوات المصرفية وفق التشريعات واللوائح المعمول بها بما يسهم في تسهيل الإجراءات ويشجع المستثمر المحلي والأجنبي على دخول السوق الليبي وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية».

وعقد الحويج لقاء بمقر الوزارة مع عدد من رجال الأعمال، وجرى عرض مرئي للخارطة الاستثمارية وخطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في استكمال وتفعيل المشاريع الاستثمارية المتوقفة، وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمناطق متفرقة بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

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حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ومدراء إدارات الدراسات والشؤون التجارية، ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لمناقشة دور القطاع الخاص في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يتابع عرضا مرئيا خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال، 28 يوليو 2021. (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يتابع عرضا مرئيا خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال، 28 يوليو 2021. (وزارة الاقتصاد)
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