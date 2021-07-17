وزير الاقتصاد: اتخاذ كل الإجراءات للسيطرة على السوق المحلية وضبط الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 09:50 مساء
وزير الاقتصاد خلال الجولة, 17 يوليو 2021. (وزارة الاقتصاد)

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية، للسيطرة على السوق المحلية، وتحقيق استقرار بالأسعار وضمان انسياب السلع وتوفيرها للمستهلك.

جاء ذلك خلال جولة الحويج، اليوم، لتفقد السوق التجارية بمنطقة الكريمية، رفقة عميد بلدية سواني بن آدم، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي بالمنطقة، ومدير إدارة الشؤون التجارية، ومديري مكاتب الوزير والمتابعة، ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، وذلك للوقوف على أوضاع السوق وأسعار السلع، بحسب بيان للوزارة اليوم.

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وتضمنت الجولة عددا من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية لمتابعة عمليات البيع وتوزيع السلع بالسوق، والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المحال التجارية في توفير السلع، وتجهيز مواقع التخزين وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة، وكذلك أسباب تذبذب بعض السلع مثل ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وزير الاقتصاد خلال الجولة, 17 يوليو 2021. (وزارة الاقتصاد)
وزير الاقتصاد خلال الجولة, 17 يوليو 2021. (وزارة الاقتصاد)
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