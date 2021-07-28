«اللواء 444 قتال» يعلن ضبط ومصادرة شاحنات وقود مهرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 10:18 مساء
«اللواء 444 قِتال» خلال ضبط ومصادرة شاحنات محمّلة بآلاف اللّترات من الوقود المُهرّب، 28 يوليو 2021. (فيسبوك)

أعلن «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، الأربعاء، ضبط ومصادرة شاحنات محملة بآلاف اللترات من الوقود المهرب، مشيرًا إلى القبض على عدد من المهربين.

وقال بيان صادر عن «اللواء 444 قتال» إن عناصره اقتحمت مجددًا فجر اليوم عدة مواقع داخل مدينة بني وليد ووادي زمزم ووادي قرزة جنوب المدينة»، و«نفذت عمليات عسكرية واسعة ضد العصابات الإجرامية المنظمة التي تنخر الوطن وأرهقت المواطن جراء استمرارها في تهريب الوقود وتنفيذها أعمالًا أخرى غير مشروعة».

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وفي مارس الماضي، اقتحمت عناصر «444 قتال» ستة مواقع في بني وليد تابعة لعصابات التهريب والخطف والاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية، وتمكنت القوات خلال هذه الحملات من تحرير 70 رهينة، ونجحت في التصدي لمجرمي التهريب في مواقعهم.

«اللواء 444 قِتال» خلال ضبط ومصادرة شاحنات محمّلة بآلاف اللّترات من الوقود المُهرّب، 28 يوليو 2021. (فيسبوك)
«اللواء 444 قِتال» خلال ضبط ومصادرة شاحنات محمّلة بآلاف اللّترات من الوقود المُهرّب، 28 يوليو 2021. (فيسبوك)
«اللواء 444 قِتال» خلال ضبط ومصادرة شاحنات محمّلة بآلاف اللّترات من الوقود المُهرّب، 28 يوليو 2021. (فيسبوك)
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