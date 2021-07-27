تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 09:49 مساء
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – الواحات، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا اليوم وحالتي شفاء.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إن فحص التحاليل المخبرية لعدد من العينات أظهر إصابة شخصين وسلبية عينتين، وإعادة تحليل عينتين أخريين.

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وبحسب اللجنة، تأكد شفاء حالتين ليبقى في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام خمس حالات إصابة فقط.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس، تخصيص نصف مليار دينار ليبي لصالح وزارة الصحة لإنفاقها على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس من الموازنة (نفقات طوارئ).

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