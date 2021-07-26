الحكومة تخصص نصف مليار دينار ليبي من «نفقات الطوارئ» لصالح وزارة الصحة

الدبيبة متحدثا خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في مدينة سبها. الأحد 25 يوليو 2021. (لقطة من تلفزيون الوسط)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، تخصيص نصف مليار دينار ليبي لصالح وزارة الصحة لإنفاقها على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصمًا من الباب الخامس من الموازنة (نفقات طوارئ).

ووفق قرار الدبيبة، الذي نشرته الحكومة اليوم، يتوزع المبلغ المخصص لتجهيز المعامل والمختبرات المرجعية، وتوفير خزانات ومصانع الأكسجين الطبي والمستلزمات التابعة.

كما سيوفر المبلغ الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكافآت العاملين بمراكز العزل، وخدمات الإعاشة والنظافة بمراكز العزل، وأجهزة ومعدات طبية لمراكز العزل.

- الدبيبة يعلن تخصيص 500 مليون دينار لوزارة الصحة لمجابهة «كورونا»

وأمس الأحد، قال الدبيبة، إن الحكومة ستخصص نحو 500 مليون دينار لوزارة الصحة، من أجل مجابهة جائحة «كورونا»، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستعمل على توفير الأكسجين لجميع مراكز العزل الصحي.

وقال الدبيبة، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء الذي عُقد الأحد، في مدينة سبها، إن هناك شحنات من الأدوية لمكافحة فيروس «كورونا» ستأتي تباعًا إلى البلاد، مؤكدًا أنه يواصل جولاته على عديد المدن والمناطق لمتابعة الأوضاع الصحية.