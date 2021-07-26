بعد تسجيل 3512 حالة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

تطعيم إحدى المسنات في بني وليد. (الإنترنت)

سجلت ليبيا 3512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الأحد، فيما تماثل للشفاء 866 مصابا، في حين توفي 23 آخرون، وفق الإحصائية المنشورة على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتوزعت إصابات كورونا على كل من طرابلس بـ968 حالة جديدة و213 مخالطة، وبنغازي 20 حالة جديدة، ومصراتة 62 حالة جديدة، و388 مخالطة، وجنزور 27 حالة جديدة، والزاوية الغرب 113 حالة جديدة، وزليتن 132 حالة جديدة و56 مخالطة، والسبيعة 7 حالات جديدة و4 مخالطة، وسبها 19 حالة جديدة وحالتين مخالطتين، والشاطئ 31 حالة جديدة، والزنتان 45 حالة مخالطة، والزاوية المركز 121 حالة جديدة وبني وليد 81 حالة جديدة، وصبراتة 57 حالة جديدة، والجفرة 8 حالات جديدة و25 حالة مخالطة والعامرية حالة جديدة.

- ليبيا تسجل 3512 إصابة جديدة بـ«كورونا» و23 حالة وفاة

فيما سجلت ترهونة 37 حالة جديدة و4 مخالطة، وككلة حالتين جديدتين، والعجيلات 51 حالة جديدة، وزوارة 55 حالة جديدة، وسرت 16 حالة جديدة و25 مخالطة، والشويرف 8 حالات جديدة، والقلعة 8 حالات جديدة و4 مخالطة، والخمس 90 حالة جديدة، ودرج 6 حالات جديدة، والماية 84 حالة جديدة، والرياينة 8 حالات جديدة، والسواني بن آدم 30 حالة جديدة، وسوق الخميس امسيحل، و11 جديدة، وصرمان 188 حالة جديدة والحرابة 27 حالة جديدة، والأصابعة 37 حالة جديدة، وقصر الأخيار حالتين جديدتين.

من جانبها سجلت القره بوللي 106 حالات جديدة وغدامس 8 حالات جديدة و16 مخالطة، وكاباو حالتين جديدتين، وتراغن 18 حالة جديدة، والجميل 35 حالة جديدة، وقصر بن غشير، و26 حالة جديدة، والكفرة 4 حالات جديدة، فيما سجلت غريان 224 حالة جديدة خلال اليومين الماضيين.

فميا توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ235 حالة، و42 حالة في غريان، و9 حالات في الشويرف، و9 حالات في سوق الخميس امسيحل، و5 حالات في الزنتان، و12 حالة في الخمس، و14 حالة في السبيعة، و324 حالة في مصراتة، و42 حالة في بني وليد، و7 حالات في صبراتة، و7 حالات في قصر بن غشير، و160 حالة في الزاوية المركز.

فيما توزعت حالات الوفاة على كل من غريان بـ4 حالات ومصراتة بـ3 حالات، و4 حالات في صرمان و4 حالات في زليتن، وحالتين في الزاوية الغرب، فيما سجلت العجيلات والخمس والسبيعة وبني وليد بحالة لكل منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 236 ألفا و961 حالة، منها 46 ألفا و342 نشطة، و187 ألفا و221 متعافيا، و3398 متوفيا، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.