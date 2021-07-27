وزارة التعليم العالي تقرر إقفال 20 كلية وجامعة خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 09:09 مساء
الوزير عمران القيب خلال مشاركته في اجتماع رؤساء الجامعات الليبية في صبراتة. (أرشيفية: وزارة التعليم العالي)

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، إقفال 20 كلية وجامعة خاصة منتشرة في مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد، كما نشرت الوزارة كشفا يتضمن أسماء الجامعات والكليات الخاصة المستهدف بقرار الإقفال.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قرار الإقفال جاء «بناء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (22) لسنة 2021 بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة وقراره رقم (63) لسنة 2021 بتشكيل لجان فرعية لفحص وتقييم الجامعات الخاصة حسب المناطق الجغرافية».

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات والكليات الخاصة التي تقرر إقفالها لا تتوافر لديها «معايير الجودة المطلوبة حسب التقرير» الذي أعدته اللجنة المكلفة من الوزير، داعية الطلبة الدارسين بهذه الجامعات والكليات إلى الاتصال باللجنة التي ستشكل لغرض إعادة تنسيبهم.

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