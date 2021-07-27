«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية نشطة، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن سرعة تلك الرياح تصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على ساحلي مصراتة وسرت.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وجنوبية شرقية صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر، يصل إلى 2.25 متر على ساحل زوارة.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب اليوم على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.