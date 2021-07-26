مسؤولة ملف الصحة بسرت: الوضع الوبائي سيء واستعدادات البلدية ضعيفة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 26 يوليو 2021, 11:53 مساء
مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت عضوة المجلس البلدي المكلفة بمتابعة ملف الصحة في بلدية سرت هنية ابوخريص، اليوم الاثنين، إن الوضع الوبائي في البلدية «سيء»، وأن الاستعدادات الخاصة بالمرافق الطبية فيها لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا «ضعيفة».   

وأكدت أبوخريص في تصريح أمام قسم العزل الصحي في سرت أن القسم «لا يوجد به الإمكانيات الكافية لاستقبال حالات المرضى المصابين بالفيروس الخطير من ناحية العناصر الطبية والتمريض والمعدات الطبية».

وأضافت عضوة المجلس البلدي أن قسم العزل الصحي يعانى نقصا حادا في أسطوانات الأكسجين، بالرغم من وجود حالات مرضية تحتاج إلى أسطوانتين يوميا، مشيرة إلى أن هناك حالتين توفيت ليلة البارحة بالقسم بسبب نقص الأكسجين.

وناشدت أبوخريص الجهات المختصة بالحكومة ووزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي النظر والوقوف بجانب مدينة سرت وتوفير ما يلزم ويحتاجه قسم العزل الصحي لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

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وذكرت عضوة المجلس البلدي المتكلفة بمتابعة الملف الصحي في سرت أن عدد  الحالات المرضية بقسم العزل الصحي المصابة بفيروس كورونا وتتلقى العلاج حاليا هم تسع حالات، موجودون على أجهزة التنفس الصناعي، مناشدة أهالي المدينة والمؤسسات الخيرية بدعم القسم خاصة في هذه المرحلة لتوفير ما يمكن ومد يد المساعدة والتطوع مع العاملين بالقسم.

كما وجهت عضوة المجلس البلدي سرت نداء إلى أهالي البلدية طالبتهم فيه بمنع التجمعات والمناسبات الاجتماعية وغيرها واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، منبهة إلى أن «الفيروس لا يرحم وهناك عائلات أصيبت جميعها» وفق قولها.

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