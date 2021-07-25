11 حالة كورونا في «عزل سرت» وزيادة ملحوظة في الإصابات في المدينة

مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أفاد رئيس قسم العزل المخصص للمصابين بفيروس «كورونا» في سرت، الدكتور عبدالله الأحول، أن عدد المصابين بالفيروس الموجودين حاليًا بقسم العزل، وصل إلى 11 مريضًا اليوم، بينهم حالات حرجة موجودة على أجهزة التنفس الصناعي وأخرى على أجهزة الأوكسجين.

وأوضح الأحول، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن حالات الإصابة بـ«كورونا» في مدينة سرت زادت هذه الأيام بنسبة كبيرة، وغير مسبوقة.

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وناشد رئيس قسم العزل بسرت كل العناصر الطبية في المدينة الالتحاق تطوعًا بالعمل بقسم العزل.

من جهته، أكد منسق اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس «كورونا» بسرت، أن قسم العزل لا توجد به الإمكانيات اللازمة، وأن سعته الاجمالية لا تتعدى 13 سريرًا، بينما لا تتوفر فيه سوى 10 أسرّة فقط، كما لا يوجد قسم للحميات أو الفلترة.