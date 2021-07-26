الدبيبة يلتقي وفد غرفة التجارة الأميركية

الدبيبة خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأميركية، 26 يوليو 2021، (حساب السفير الأميركي على تويتر)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وفدا من غرفة التجارة الأميركية في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن اللقاء كان فرصة لفهم كيف يمكن للشركات الأميركية أن تتعاون مع نظيرتها الليبية، وخلق فرص اقتصادية إضافية لليبيين، حسب تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتابع: «الشركات الأميركية الممثلة اليوم توظف آلاف الليبيين في العديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة والبناء والخدمات المالية»، مردفا: «وقد سررنا بانضمام رئيس الوزراء الدبيبة إلينا للقاء الشركات الأمريكية أيضا».