الدبيبة يعد بتوفير لقاح «كورونا» وتجهيز مزيد من مراكز العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 03:24 مساء
الدبيبة متحدثا خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في مدينة سبها. (لقطة من تلفزيون الوسط)

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتوفير اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لجميع الليبيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز المزيد من مراكز العزل في عدد من المناطق لاحتواء الإصابات جراء تفشي الفيروس.

وقال الدبيبة، خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الأحد، في مدينة سبها، إن هناك شحنات من الأدوية لمكافحة فيروس «كورونا» ستأتي تباعًا إلى البلاد، مؤكدًا أنه يواصل جولاته على العديد من المدن والمناطق لمتابعة الأوضاع الصحية.

وأشار الدبيبة خلال حديثه إلى زياراته لعدد من البلديات في غرب ليبيا، للوقوف على أوضاع المرافق الصحية ومراكز العزل، لافتًا إلى أن بلدية ترهونة لاتزال تحتاج إلى بعض العناية وتوفير مراكز إيواء للمصابين بفيروس «كورونا».

وأضاف الدبيبة أن الحكومة قامت بفتح عدة مراكز للعزل الصحي في طرابلس وتعمل الآن على تجهيز مراكز عزل إضافية في عدد من المناطق، مرجًعا سبب زيادة أعداد المصابين إلى حالة «الارتخاء» لدى الليبيين خلال المدة الماضية والتي ترتب عليها قفل بعض مراكز العزل بعد الموجة الثانية للفيروس.

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