اليوم.. الدبيبة يزور سبها ويعقد اجتماعًا وزاريًا في الجامعة

الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)

يزور اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مدينة سبها، لعقد اجتماع وزاري بقاعة الإدارة العامة لجامعة سبها.

جاء ذلك وفق ما أفاد المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقبل وصول الدبيبة، وصل الوفد الوزاري، إلى مطار سبها الدولي، إذ كان في استقبالهم عدد من مديري الإدارات وعميد البلدية المكلف إبراهيم حامد الشاوش، وعضو المجلس البلدي أوبكر جماعة.

والأربعاء الماضي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، أن مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة سيعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري في مدينة سبها اليوم، الأحد.

وقال جمعة إن عقد الاجتماع العادي الخامس للعام الجاري في سبها يهدف إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها المدينة.

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الدبيبة كان زار، صباح أمس، مراكز العزل في بلدية زليتن؛ حيث وقف على احتياجات مراكز العزل، وتعهد بتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

كما زار رئيس الحكومة مصراتة أول من أمس، وأجرى فيها زيارة ميدانية، واطّلع الدبيبة، على المشاريع التي تحتاح صيانة وأخرى متوقفة منذ سنوات.

وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)

وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)

وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)

وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)

وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)