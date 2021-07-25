اليوم.. الدبيبة يزور سبها ويعقد اجتماعًا وزاريًا في الجامعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 12:33 مساء
الدبيبة لدى عودته من نيويورك، 17 يوليو 2021. (لقطة مثبتة)

يزور اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مدينة سبها، لعقد اجتماع وزاري بقاعة الإدارة العامة لجامعة سبها.

جاء ذلك وفق ما أفاد المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقبل وصول الدبيبة، وصل الوفد الوزاري، إلى مطار سبها الدولي، إذ كان في استقبالهم عدد من مديري الإدارات وعميد البلدية المكلف إبراهيم حامد الشاوش، وعضو المجلس البلدي أوبكر جماعة.

والأربعاء الماضي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، أن مجلس الوزراء برئاسة الدبيبة سيعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري في مدينة سبها اليوم، الأحد.

وقال جمعة إن عقد الاجتماع العادي الخامس للعام الجاري في سبها يهدف إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها المدينة.

- مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعه المقبل في سبها
- بالصور: الدبيبة في زيارة ميدانية لمدينة مصراتة
- الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن ويتعهد بتلبية احتياجاتها «في أسرع وقت»

الدبيبة كان زار، صباح أمس، مراكز العزل في بلدية زليتن؛ حيث وقف على احتياجات مراكز العزل، وتعهد بتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

كما زار رئيس الحكومة مصراتة أول من أمس، وأجرى فيها زيارة ميدانية، واطّلع الدبيبة، على المشاريع التي تحتاح صيانة وأخرى متوقفة منذ سنوات.

وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)
وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)
وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)
وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)
وصول الوفد الوزاري إلى سبها, 25 يوليو 2021. (بلدية سبها)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معتز نجم الدين يؤدي أغنيته «اللي خان» في سهرة «سمر العيد»
فيديو
بـ3 خطوات.. نقلة نوعية منتظرة في الرياضة الليبية
رياضة محلية
شاهد مواجهة الاتحاد ضد الأولمبي في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
العراق يمنح لبنان مليون طن من زيت الوقود الثقيل مقابل «خدمات وسلع»
اقتصاد
«فيسبوك» تخصص مليار دولار للإنفاق على برامج مخصصة لمنتجي المحتوى
اقتصاد
ماذا قالت الممثلة الليبية خولة سليمان عن تجربتها في «ترند»؟
فيديو
أستراليا: تظاهرات رفضا لتدابير الإغلاق وصدامات مع الشرطة في سيدني
دولى
أولمبياد طوكيو: التونسي الجندوبي يصل إلى نهائي تايكواندو
رياضة عالمية
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: محادثات إخراج القوات الأجنبية من ليبيا تسير في ...
ليبيا
انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس والخمس في الدوري الممتاز (فيديو)
رياضة محلية
«كورونا» يخطف «الطفل الكبير» يوسف الشريف أحد أبرز أدباء ليبيا وكتّابها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية 400 متر «سباحة حرة»