مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعه المقبل في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 05:58 مساء
الاجتماع العادي الرابع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الخميس 8 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، أن مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة سيعقد اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري في مدينة سبها يوم الأحد بعد المقبل.

وقال جمعة في تصريح لمنصة «حكومتنا» تابعته «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن عقد الاجتماع العادي الخامس للعام الجاري في سبها يهدف إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات والمختنقات التي تشهدها المدينة.

وأضاف جمعة أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة «تواجه صعوبات كبيرة وتحديات أكبر منها، لكن الحكومة لديها نية وعزيمة لحلحلة عديد الصعوبات وتهيئة البيئة المناسبة والتأسيس الإداري المناسب لأي مرحلة مقبلة».

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