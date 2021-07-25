تسجيل 13 إصابة بفيروس «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 12:27 مساء
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» – الواحات، تسجيل 13 إصابة بالفيروس المستجد.

ولفتت اللجنة في بيان اليوم، إلى فحص التحاليل المخبرية لـ41 عينة خلال الفترة من 19 إلى 24 يوليو الجاري، والتي أظهرت تأكد إصابة 13 حالة.

وسجلت اللجنة خروج حالة من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام بعد التأكد من تماثلها للشفاء، بينما توجد 3 حالات بالمركز.

- «مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 3845 إصابة بفيروس «كورونا» و31 وفاة

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 3845 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس السبت، و887 حالة شفاء، و31 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم من خلال مختبراته 10023 عينة لتحليلها، أظهرت نتائجها سلبية 6178 عينة، فيما تأكدت إصابة 3845 حالة منها 2891 جديدة و954 مخالطة، بنسبة حالات موجبة 38.3%.

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