إضافة ثلاثة أشهر في حسابات المواطنين الأسبوع المقبل ضمن «علاوة الأبناء»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 10:40 صباحا
عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

أعلن عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، إضافة ثلاثة أشهر في حسابات المواطنين الأسبوع المقبل ضمن «علاوة الأبناء».

وقال عضو لجنة تعديل سعر الصرف، في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، إنه سيتم أيضًا دفع ستة أشهر لمرتبات الشركات المتعثرة.

وفي وقت سابق، صدر تقرير المراجعة الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر 2014 ويونيو 2020، والذي أكد أن انقسام المصرف تسبّب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وتحدث عن سلبيات عدم وجود ميزانية موحدة، وهو الأمر الذي تسبب في تراكم الديون على مصرفي طرابلس والبيضاء.

- تقرير المراجعة الدولية لحسابات «المركزي»: الانقسام راكم الديون وعرقل الحصول على النقد الأجنبي

التقرير الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الثامن من يوليو، شدَّد على أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي، وأن «التراكمات الماضية لاحتياطات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط تمت حمايتها إلى حد كبير».

وشارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في لقاء تسليم التقرير برفقة أعضاء المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، معتبرًا أن الأجواء تدعو إلى التفاؤل.

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