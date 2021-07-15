الحكومة: تخصيص 1.86 مليار دينار لمنحة الزوجة والأبناء

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة في اجتماع سابق لها. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مبلغ مالي قدره نحو مليار و86 مليون دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، لصرفه على المستحقين لمنحة الزوجة والأبناء عن شهور: أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق شهور: يناير وفبراير ومارس للعام الجاري (2021).

وجاء في القرار الموقع بتاريخ 14 يوليو الجاري، والذي حمل رقم 186، أن هذا المبلغ يخصم من الباب الخامس للموازنة (نفقات الطوارئ)، حسبما نشرت منصة «حكومتنا»، اليوم الخميس.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية شروعها في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع قيمة منحة الأبناء عن الربع الثاني من العام 2021 في حسابات مستحقيها.

وأوضحت أنها أُخطرت بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص المبلغ «وقدره مليار وستة وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار لصرفه لمنحة الزوجة والأبناء لمن هم دون سن الثامنة عشرة للربع الثاني من العام 2021 (أبريل- مايو- يونيو)»، وفق الوزارة.

وفي أوائل يوليو الجاري، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه طلب من وزيرة العدل إمداده بتقرير تفصيلي عن أسباب عدم صرف منحة الزوجة إلى المواطنين، وأنه طالب بضرورة صرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.