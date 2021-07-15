الحكومة: تخصيص 1.86 مليار دينار لمنحة الزوجة والأبناء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 10:41 مساء
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة في اجتماع سابق لها. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخصيص مبلغ مالي قدره نحو مليار و86 مليون دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، لصرفه على المستحقين لمنحة الزوجة والأبناء عن شهور: أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق شهور: يناير وفبراير ومارس للعام الجاري (2021).

وجاء في القرار الموقع بتاريخ 14 يوليو الجاري، والذي حمل رقم 186، أن هذا المبلغ يخصم من الباب الخامس للموازنة (نفقات الطوارئ)، حسبما نشرت منصة «حكومتنا»، اليوم الخميس.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية شروعها في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيداع قيمة منحة الأبناء عن الربع الثاني من العام 2021 في حسابات مستحقيها.

وأوضحت أنها أُخطرت بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص المبلغ «وقدره مليار وستة وثمانون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار لصرفه لمنحة الزوجة والأبناء لمن هم دون سن الثامنة عشرة للربع الثاني من العام 2021 (أبريل- مايو- يونيو)»، وفق الوزارة.

وفي أوائل يوليو الجاري، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إنه طلب من وزيرة العدل إمداده بتقرير تفصيلي عن أسباب عدم صرف منحة الزوجة إلى المواطنين، وأنه طالب بضرورة صرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
الأمم المتحدة تحذر من «كارثة» بسبب عدم تلقي ملايين الأطفال لقاحاتهم
دولى
هبوط أسعار النفط بنسبة 2% بفعل مخاوف حول فائض إمدادات
اقتصاد
«الصحة العالمية»: انتشار سلالة دلتا المتحورة من «كورونا» في 111 دولة
دولى
التعاون يخطف ثلاث نقاط مهمة.. وتعادل غير مفيد للنصر والوحدة أمام دارنس والأولمبي
رياضة محلية
الدبيبة يأذن لجهاز تطوير المراكز الإدارية بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة...
ليبيا
الغويل يقترح سياسات وإجراءات لإعادة توزيع الدخل
ليبيا
جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وزارة الشؤون الاجتماعية: إيداع قيمة منحة الأبناء في حسابات مستحقيها خلال ساعات