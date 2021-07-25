عمداء بلديات الجبل يناشدون الدبيبة التدخل لدعم مراكز العزل مع زيادة إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 08:48 صباحا
عمداء بلديات الجبل أثناء تلاوة بيان بعد اجتماع في مديرية أمن جادو, 24 يوليو 2021. (بلدية جادو)

ناشدت بلديات الجبل (الرجبان وجادو والرحيبات وكاباو والحرابة)، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة علي الزناتي، «بشكل عاجل وسريع»، التدخُّل لدعم مراكز العزل في هذه البلديات مع تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» فيها.

وأكد عمداء بلديات الجبل، في بيان أصدروه، بعد اجتماع في مديرية أمن جادو أمس، حضره عضو مجلس النوواب علي العيساوي، لبحث تطورات الوضع الوبائي، أن بلديات الرجبان وجادو وكاباو والحرابة، تعاني «شبه انهيار» في المنظومة الصحية ونقص الأوكسجين والأدوية والمشغلات.

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وناشد عمداء البلديات الخمس، رئيس الحكومة ووزير الصحة، و«بشكل عاجل» دعم المنظومة الصحية و«زيارتنا في أقرب فرصة»، مطالبين بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوفير ما تتطلبه مراكز العزل من مادة الأوكسجين للحد من تفاقم الأوضاع وخروجها عن نطاق السيطرة..

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء «كورونا»، بعد ارتفاع مؤشر تسجيل الإصابات، وزيادة حالات الوفاة اليومية، والنقص فى مادة الأوكسجين لمراكز العزل ونقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية..

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