عميدا جادو والرجبان يبحثان آليات مواجهة سرعة انتشار فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 08:27 مساء
جانب من اجتماع مديرية أمن جادو, 24 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)

بحث عميدا بلديتي جادو والرجبان، ومدير أمن جادو، علي الهزهازي، وعدد من المسؤولين، آليات مواجهة ارتفاع مؤشر تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في البلديتين، وتوفير الأكسجين لمركز العزل.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم السبت، بمقر مديرية أمن جادو، ضم مدير الأمن، وعضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة الدكتور علي العيساوى، وعميدي الرجبان وجادو، ورئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا وأعضاء مجالس وأعيان «الحرابة، جادو، الرجبان»، بحضور ضباط المديرية..

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، وذلك بعد ارتفاع مؤشر تسجيل الإصابات، وزيادة حالات الوفاة اليومية، والنقص فى مادة الأكسجين لمراكز العزل ونقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية..

وطالب الحاضرون بالإسراع باتخاد الإجراءات اللازمة، وتوفير ما تتطلبه مراكز العزل من مادة الأكسجين للحد من تفاقم الأوضاع وخروجها عن نطاق السيطرة..

وأكد مدير الأمن استعداد المديرية للتعاون وتسخير الجهود مع الجهات المعنية، من أجل سلامة أمن وصحة المواطن..

جانب من اجتماع مديرية أمن جادو, 24 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
جانب من اجتماع مديرية أمن جادو, 24 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
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