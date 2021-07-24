المنفي يبحث مع «الأشراف» و«المرابطين» أهمية دعم جميع المكونات الليبية للمصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 07:32 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، مع عدد من قبائل الأشراف والمرابطين، آخر المستجدات في البلاد، وأهمية إشراك كافة المكونات والأطياف الاجتماعية والسياسية في دعم المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي، خلال اللقاء الذي عُـقد في مدينة طبرق، السير قدمًا نحو التعهدات التي التزم بها، وهي دعم المسار الانتخابي، وإنجاح جهود المصالحة الشاملة، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

من جهتها أكدت قبائل الأشراف والمرابطين «دعمها للمجلس الرئاسي، واستحسانها الخطوات التي قام بها نحو السلام والاستقرار في البلاد» بحسب البيان.

المنفي يبحث مع أعيان وحكماء البطنان أزمات المنطقة وسبل مجابهة «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم، بحث المنفي، مع أعيان وحكماء منطقة البطنان، أبرز الأزمات التي تواجه المنطقة وسبل حلها، فضلًا عن مجابهة فيروس «كورونا».

واستمع المنفي، خلال اللقاء الذي حضره عميد بلدية طبرق، إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه المسؤولين بالبطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فيروس «كورونا»، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

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