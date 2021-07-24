الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة وطبرق

نشرة الصيد البحري (24 يوليو 2021).

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة ظهر اليوم على ساحل درنة وطبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب هذا اليوم على ساحل سرت.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول صباح غد الى جنوبية شرقية على الخليج وبنغازي، وإلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.