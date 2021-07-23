بعد تسجيل 2171 حالة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

فريق رصد تابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.

وقال المركز، في بيانه رقم «463»، إنه تسلم، أمس الخميس، 5017 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2846 عينة، وإيجابية 2171 عينة بنسبة 43.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

فيما توزعت إصابات كورونا على كل من طرابلس بـ600 حالة جديدة و186 مخالطة، ومصراتة بـ379 حالة مخالطة، وجنزور 15 حالة جديدة، والقره بوللي 47 حالة جديدة، وزليتن 178 حالة جديدة، و50 مخالطة، والسبيعة 13 حالة جديدة، وسبع حالات مخالطة، وسبها 30 حالة جديدة وأربع حالات مخالطة، والشاطئ ثلاث حالات مخالطة، والبوانيس حالة جديدة، والماية 43 حالة جديدة والزنتان 36 حالة مخالطة.

كما سجلت الزاوية المركز 90 حالة جديدة، وبني وليد 97 حالة جديدة، وصبراتة 51 حالة جديدة، والجفرة 22 حالة جديدة، و45 حالة مخالطة، والأصابعة سبع حالات جديدة، وترهونة 16 حالة جديدة و11 حالة مخالطة.

- 2171 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

وسجلت الجفارة حالتين جديدتين، والعجيلات 58 حالة جديدة، وزوارة حالة جديدة، وسرت 3 حالات جديدة و7 مخالطة، ووازن حالتين جديدة، والقلعة 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والخمس 105 حالات جديدة، ودرج حالتين جديدتين و4 مخالطة، والجميل 21 حالة جديد، وقصر بن غشير حالتين جديدتين، والرياينة 9 حالات جديدة، والعربان حالة جديدة، والسواني بن آدم 18 حالة جديدة.

وتوزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ245 حالة، و6 حالات في الخمس و9 حالات في الزنتان و3 حالات في وازن، و69 حالة في سبها وحالتين في درج، و102 حالة في الزاوية المركز، و180 حالة في مصراتة.

فيما توزعت حالات الوفاة على كل من جادو بحالتين والخمس بثلاث حالات، و5 حالات في سبها، وحالتين في الزاوية الغرب، و4 حالات في زليتن و4 حالات في مصراتة، وحالة واحدة في كل من باطن الجبل والزنتان.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفا و406 حالات، بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفا و468 شفاء، و3344 وفاة، فيما بلغت حصيلة المطعمين 490 ألفا و614 شخصا.