2171 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 11:31 صباحا
النشرة الوبائية ليوم الجمعة 23 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «463»، إنه تسلم، الخميس، 5017 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2846 عينة، وإيجابية 2171 عينة بنسبة 43.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفا و406 حالات بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفا و468 شفاء، و3344 وفاة، فيما بلغت حصيلة المطعمين 490 ألفا و614 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبوط نجوم أجدابيا والأنوار والوحدة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية
رياضة محلية
«رويترز»: ماكرون يغير هاتفه بعد فضيحة التجسس
دولى
(فيديو) انتهاء مباراة التعاون والأهلي بنغازي .. شاهد التسجيل عبر قناة الوسط
رياضة محلية
«دايملر» مستعدة للتحول بالكامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول 2030
سيارات
ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية في طوكيو 2020
رياضة محلية
بين الإيقافات والغرامات المالية.. عقوبات كبيرة من «المسابقات» تجاه أندية الدوري
رياضة محلية
أكثر من نصف الراشدين في الاتحاد الأوروبي ملقحون بالكامل ضد «كوفيد-19»
دولى
عادات أهل فزان في عيد الأضحى.. «تزوليقة الأطفال» والاحتفال بختم القرآن
ليبيا
السرعة المفرطة «تحشر» سيارة على جسر في طرابلس
ليبيا
ثورة في عالم المال.. 15% رسوما ضريبية على الشركات الكبرى بداية 2023
اقتصاد
إعلان تفاصيل مواجهات الأسبوع الـ21 الساخن من مسابقة الدوري الليبي
رياضة محلية
بطاقات ذكية وروبوتات... الحج «الرقمي» يواكب العصر ويكافح الوباء
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع منسوب المياه أكبر خطر على السدود في العالم