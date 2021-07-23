2171 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية ليوم الجمعة 23 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.

وقال المركز في بيانه رقم «463»، إنه تسلم، الخميس، 5017 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2846 عينة، وإيجابية 2171 عينة بنسبة 43.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفا و406 حالات بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفا و468 شفاء، و3344 وفاة، فيما بلغت حصيلة المطعمين 490 ألفا و614 شخصا.