«التعليم العالي» تقرر استمرار تعليق الدراسة في الجامعات لنهاية يوليو بسبب الوضع الوبائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 05:39 مساء
جامعة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استمرار تعليق الدراسة في جميع الجامعات بشكل موقت، حتى نهاية يوليو الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن قرار استمرار تعليق الدراسة يأتي نظرًا لما سجلته تقارير النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19)، من ازدياد أعداد الإصابات بهذا الوباء القاتل وبشكل كبير في معظم مناطق ليبيا.

وتابعت الوزارة أنها «تتابع بقلق هذه التقارير الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة»، مشددة على أن قرارها باستمرار تعليق الدراسة، يأتي حفاظًا على «سلامة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي».

- بسبب زيادة إصابات «كورونا».. وزارة التعليم العالي تعلن إيقاف الدراسة بالجامعات إلى ما بعد عيد الأضحى

واستثنى القرار، الجامعات التي توجد في مناطق الوضع الوبائي فيها جيد، على أن تزود الوزارة بتقرير من اللجان المختصة بجائحة «كورونا»، في تلك المناطق يؤيد ذلك، وتعهُّد باتباع كل الجوانب الاحترازية ويقتصر هذا الاستثناء على الامتحانات النهائية فقط.

وفي 8 يوليو الجاري، أعلنت وزارة التعليم العالي، إيقاف الدراسة موقتا بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، قبل أن تعاود وتمدد القرار إلى نهاية الشهر نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي بنغازي (0 - 0) التعاون في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية في طوكيو 2020
رياضة محلية
عادات أهل فزان في عيد الأضحى.. «تزوليقة الأطفال» والاحتفال بختم القرآن
ليبيا
لندن ترد على سحب «يونسكو» مرفأ ليفربول من قائمة التراث: قرار «رجعي»
ثقافة وفن
ثورة في عالم المال.. 15% رسوما ضريبية على الشركات الكبرى بداية 2023
اقتصاد
إعلان تفاصيل مواجهات الأسبوع الـ21 الساخن من مسابقة الدوري الليبي
رياضة محلية
بطاقات ذكية وروبوتات... الحج «الرقمي» يواكب العصر ويكافح الوباء
عربى
«القلب» للبنت المتزوجة.. ما نصيبك من الأضحية في عادات التبو بالجنوب الليبي؟
ليبيا
اختتام مباريات الجولة التاسعة.. واقتراب مباريات الحسم النهائي
رياضة محلية
كبسولة «بلو أوريجين» تهبط على الأرض وعلى متنها جيف بيزوس بعد عبورها حدود الفضاء ...
دولى
أكثر من ألف بحيرة تشكلت في الألب السويسرية
علوم وتكنولوجيا
دراسة أميركية: عدد الوفيات في الهند جراء «كوفيد-19» أعلى عشر مرات من الحصيلة ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: الصين تطرح سيارة سيدان أكثر فخامة