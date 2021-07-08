بسبب زيادة إصابات «كورونا»..وزارة التعليم العالي تعلن إيقاف الدراسة بالجامعات إلى ما بعد عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 06:39 مساء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، إيقاف الدراسة موقتا بالجامعات الليبية إلى مابعد عيد الأضحى المبارك، مطالبة جميع العاملين في القطاع بضرورة اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد ملاحظة ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «بشكل كبير في كل مناطق ليبيا» من خلال النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الجائحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنها تتابع بقلق التقارير الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بشأن الوضع الوبائي في البلاد، منوها إلى أن قرار إيقاف الدراسة موقتا إلى مابعد عيد الأضحى سيصدر من الوزير مساء اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي بنغازي (0 × 0) الأخضر في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
ليبيا
ترامب يقرر ملاحقة «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»
دولى
وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل
عربى
حلم ميسي مع الأرجنتين يقترب بنهائي مثير أمام البرازيل بعد 4 إخفاقات في كوبا ...
رياضة عالمية
6 مباريات جديدة في الأسبوع الـ17 من الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة حساء للتخلص من سموم الجسم