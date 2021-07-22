«الأرصاد»: ظهور شبورة على بعض مناطق الساحل آخر الليل

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة على مناطق مختلفة لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج على طول الساحل لن يتجاوز مترين.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب إلى صافية.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على مناطق مختلفة من الساحل.