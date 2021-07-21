نشرة الصيد البحري (الأربعاء 21 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 11:35 صباحا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية رؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من رأس إجدير إلى سرت، لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على مناطق مختلفة من الساحل، فيما تكون الرؤية جديدة على الساحل من الخليج إلى طبرق:

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
•الرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على مناطق مختلفة من الساحل.
•البحر هادئ.
•السماء قليلة السحب الى صافية.
•الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و10 عقدة.
•ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر .
•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤيـة جيدة.
•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق هذه الليلة وصباح الغد.
•السماء قليلة السحب.
•الرياح شمالية غربية بشكل عام سرعتها بين 10 و20 عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

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